Зеленский счел «нормандский» формат единственным для урегулирования в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только в рамках «нормандского» формата (Германия, Франция, РФ и Украина) можно урегулировать ситуацию в Донбассе.

В ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский выразил полную поддержку «нормандскому формату». По его мнению, кроме этого формата «больше нет на сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно завершить войну на востоке Украины». Он сказал, что хотел бы провести «предметную» встречу лидеров нормандского формата в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на канал «Дом».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с Зеленским, а после – с президентом РФ Владимиром Путиным. Они договорились об организации встречи глав МИД стран «нормандской четверки».