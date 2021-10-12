 

Исполнительный совет МВФ выразил доверие директору фонда Георгиевой

12.10.2021, 7:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИсполнительный совет МВФ выразил полное доверие директору-распорядителю фонда Кристалине Георгиевой и сообщил об отсутствии убедительных свидетельств нарушений с ее стороны при составлении доклада Doing Business.

Совет должен был решить, может ли Георгиева сохранить должность директора-распорядителя МВФ на фоне скандала вокруг критики со стороны американской компании WilmerHal работы Георгиевой на посту исполнительного директора Всемирного банка.

«Исполнительный совет счел, что информация, представленная [ему] в ходе обзора, не представляет собой убедительное доказательство того, что директор-распорядитель играла ненадлежащую роль применительно к докладу Doing Business <…>. Рассмотрев все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает свое полное доверие руководству директора-распорядителя и ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности. Совет верит в приверженность директора-распорядителя поддержанию высочайших стандартов управления и профессиональной этики МВФ», – передает ТАСС сообщение фонда.

Исполнительный совет также сообщил о намерении провести заседание «для рассмотрения возможных дополнительных шагов» для обеспечения беспристрастности работы МВФ. В пресс-релизе отмечается, что всего в рамках расследования состоялось восемь заседаний, члены совета провели отдельные встречи как с Георгиевой, так и с представителями WilmerHale.

Напомним, в сентябре расследование показало, что руководство Всемирного банка, включая бывшего главного исполнительного директора Кристалину Георгиеву, давило на собственных сотрудников для улучшения бизнес-рейтинга Китая. Сенаторы США потребовали от президента Джо Байдену привлечь к ответственности Георгиеву из-за нарушений при составлении рейтинга Doing Business.

Авторы опубликованного в сентябре отчета WilmerHale пришли к выводу, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. Показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана – занижены. В ежегодных докладах Doing Business оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ен Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой. Глава МВФ обвинения в свой адрес отвергает.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Немецкие СМИ узнали о создании российских военных баз в шести странах Африки

22.02 / Охлобыстин заявил, что не будет участвовать в выборах в ГД из-за запрета церкви

09.01 / Крупнейшие города Пакистана остались без света

11.07 / В мире сделали более 3,39 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

06.07 / Мировые рынки начали новую неделю ростом

25.02 / Начались Стартовали продажи пикапа Wuling Journey

17.09 / Рубль снизился к доллару

22.05 / Стало известно о смерти главаря «Боко Харам»

26.09 / Киев заявил о «зашкаливающих рисках» из-за выбора Лукашенко в пользу России

03.08 / На первую российскую лунную станцию начали устанавливать научные приборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика