Исполнительный совет МВФ выразил доверие директору фонда Георгиевой

Исполнительный совет МВФ выразил полное доверие директору-распорядителю фонда Кристалине Георгиевой и сообщил об отсутствии убедительных свидетельств нарушений с ее стороны при составлении доклада Doing Business.

Совет должен был решить, может ли Георгиева сохранить должность директора-распорядителя МВФ на фоне скандала вокруг критики со стороны американской компании WilmerHal работы Георгиевой на посту исполнительного директора Всемирного банка.

«Исполнительный совет счел, что информация, представленная [ему] в ходе обзора, не представляет собой убедительное доказательство того, что директор-распорядитель играла ненадлежащую роль применительно к докладу Doing Business <…>. Рассмотрев все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает свое полное доверие руководству директора-распорядителя и ее способности продолжать эффективно выполнять свои обязанности. Совет верит в приверженность директора-распорядителя поддержанию высочайших стандартов управления и профессиональной этики МВФ», – передает ТАСС сообщение фонда.

Исполнительный совет также сообщил о намерении провести заседание «для рассмотрения возможных дополнительных шагов» для обеспечения беспристрастности работы МВФ. В пресс-релизе отмечается, что всего в рамках расследования состоялось восемь заседаний, члены совета провели отдельные встречи как с Георгиевой, так и с представителями WilmerHale.

Напомним, в сентябре расследование показало, что руководство Всемирного банка, включая бывшего главного исполнительного директора Кристалину Георгиеву, давило на собственных сотрудников для улучшения бизнес-рейтинга Китая. Сенаторы США потребовали от президента Джо Байдену привлечь к ответственности Георгиеву из-за нарушений при составлении рейтинга Doing Business.

Авторы опубликованного в сентябре отчета WilmerHale пришли к выводу, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. Показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана – занижены. В ежегодных докладах Doing Business оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ен Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой. Глава МВФ обвинения в свой адрес отвергает.