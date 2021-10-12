 

Гигантского летающего кальмара обнаружили в Красном море

12.10.2021, 7:04, Разное
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Команда биологов исследовала кораблекрушение в глубинах Красного моря и наткнулась на огромного гигантского кальмара.

Фиолетовый летающий кальмар был запечтален камерой команды морских биологов и кинематографистов OceanX, которые в 2020 году в исследовательских целях отправились в глубины Красного моря.

Примечательно, что во время изучения судна Pella, которое потонуло в ноябре 2011 года на глубине около 900 метров, они увидели прямо перед собой огромное существо, которое обмотало своим телом нос затонувшего корабля.

Фиолетовый летающий кальмар (Sthenoteuthis oualaniensis) способен в прыжке “пролететь” над водой несколько десятков метров.

Когда исследователи спустились, радар обнаружил движение чего-то крупного. Оказалось, под ними прошел самый большой кальмар, который когда-либо был запечатлен на видео. Чтобы изучить данный вид более детально, исследователи отправили робота в направлении животного.

– Внезапно в поле зрения появляется это огромное существо, которое смотрит на управляемого подводного робота, а затем обматывает своим телом нос затонувшего корабля, – рассказывают биологи.

Обычно данный вид кальмаров достигает около 60 сантиметров, но этот «образец» был очень огромным – больше среднего человеческого роста. Стоит отметить, что гигантские кальмары, которые очень редко встречаются, могут вырасти до 20 метров в длину.



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