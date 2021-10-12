Дети имеют такой же риск заражения COVID-19, как и взрослые



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Первое опровержение привлекательной гипотезы о том, что дети менее уязвимы к коронавирусу, опубликовали Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) весной этого года. По оценкам специалистов, реальный уровень инфицирования в детской популяции может быть занижен в десять раз.

В новом исследовании группа исследователей из США рассмотрела случаи заражения 1236 человек в 310 семьях с детьми в штатах Нью-Йорк и Юта. Специалисты обнаружили, что риск инфицирования в домохозяйствах, где есть один или несколько заболевших, составляет не менее 52%.

Когда ученые проанализировали заболеваемость по возрастным группам, оказалось, что показатели заражения на 1000 человек оказались практически идентичным во всех возрастных группах, от детей до 4 лет до людей пожилого возраста.

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При этом распространенность симптомов COVID-19 очень различалась среди членов семьи разных возрастов. Чем младше инфицированный, тем выше вероятность, что он перенесет инфекцию бессимптомно. Так, 52% детей до 4 лет не имели никаких признаков заболевания, в возрасте 5-11 лет количество бессимптомных носителей составило 50% от общего числа, с 12-17 — 45%, а среди взрослых людей от 18 лет — 12%.

«Наши результаты показывают, что у детей и взрослых одинаковые показатели заболеваемости SARS-CoV-2, что подчеркивает необходимость расширения показаний к вакцинам на более молодые возрастные группы. Мы также обнаружили, что дети чаще по сравнению со взрослыми переносят инфекцию бессимптомно, и необходимо иметь больше данных о риске заражения от бессимптомных носителей», — заключили авторы исследования.