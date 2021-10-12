 

Дети имеют такой же риск заражения COVID-19, как и взрослые

12.10.2021, 6:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Первое опровержение привлекательной гипотезы о том, что дети менее уязвимы к коронавирусу, опубликовали Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) весной этого года. По оценкам специалистов, реальный уровень инфицирования в детской популяции может быть занижен в десять раз.

В новом исследовании группа исследователей из США рассмотрела случаи заражения 1236 человек в 310 семьях с детьми в штатах Нью-Йорк и Юта. Специалисты обнаружили, что риск инфицирования в домохозяйствах, где есть один или несколько заболевших, составляет не менее 52%.

Когда ученые проанализировали заболеваемость по возрастным группам, оказалось, что показатели заражения на 1000 человек оказались практически идентичным во всех возрастных группах, от детей до 4 лет до людей пожилого возраста.

Мутации коронавируса особенно опасны для детей до 12 лет

Ученые в разных странах бьют тревогу: в реанимацию попадают совсем маленькие пациенты. 

Читать статью

При этом распространенность симптомов COVID-19 очень различалась среди членов семьи разных возрастов. Чем младше инфицированный, тем выше вероятность, что он перенесет инфекцию бессимптомно. Так, 52% детей до 4 лет не имели никаких признаков заболевания, в возрасте 5-11 лет количество бессимптомных носителей составило 50% от общего числа, с 12-17 — 45%, а среди взрослых людей от 18 лет — 12%.

«Наши результаты показывают, что у детей и взрослых одинаковые показатели заболеваемости SARS-CoV-2, что подчеркивает необходимость расширения показаний к вакцинам на более молодые возрастные группы. Мы также обнаружили, что дети чаще по сравнению со взрослыми переносят инфекцию бессимптомно, и необходимо иметь больше данных о риске заражения от бессимптомных носителей», — заключили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Боец ММА лишился пальца во время боя

28.01 / Накануне полнолуния люди позже ложатся и меньше спят — исследование

09.07 / Канье Уэст дал интервью о своей предвыборной кампании: про разлад с Дональдом Трампом, советника Илона Маска и мечты о личной Ваканде

16.05 / Четверть молодых людей вообще не хотят жениться: поздняя карьера и другие причины этого явления

04.10 / Мнение: Экологическая диверсия?

21.05 / Названы сроки падения цен на вторичное жилье в России

20.08 / Яд как часть традиционных ценностей

16.03 / «Пропал дар речи» – Филипп Киркоров поругался в лифте с журналистами на дне рождения Гусевой

02.09 / Медики: Оливковое масло признано одним из лучших средств продления жизни

20.11 / Мнение: Ярославский урок садистам в погонах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика