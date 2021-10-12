 

Президент Турции заявил о «переполненной чаше терпения» из-за террористов в Сирии

12.10.2021, 6:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что чаша терпения Турции переполнена из-за постоянных вылазок террористов в Сирии.

Анкара готова заняться ликвидацией угрозы своими силами, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб из-за снайперского обстрела террористов. Ранение также получил местный житель, который попал под удар из населенного пункта Дуайр-эль-Акрад.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным решение проблем сирийского Идлиба. Договорились о вытеснении из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и быть агрессивными в отношении сирийской армии, рассказали в Кремле. 



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