Президент Турции заявил о «переполненной чаше терпения» из-за террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что чаша терпения Турции переполнена из-за постоянных вылазок террористов в Сирии.

Анкара готова заняться ликвидацией угрозы своими силами, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб из-за снайперского обстрела террористов. Ранение также получил местный житель, который попал под удар из населенного пункта Дуайр-эль-Акрад.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным решение проблем сирийского Идлиба. Договорились о вытеснении из Идлиба террористических элементов, которые могут представлять угрозу и быть агрессивными в отношении сирийской армии, рассказали в Кремле.