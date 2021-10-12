 

Украина получила от США новые партии наступательного оружия

12.10.2021, 6:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина получила новые партии летального оружия из США, сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович отметил, что американский борт привез на Украину «много высокоточного наступательного оружия», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, в составе которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».

Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИДе также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».



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