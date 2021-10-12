Военную технику Сербии впервые оснастили российскими боевыми модулями

На международной выставке вооружений «Партнер–2021» в Белграде впервые представили сербскую военную технику, оснащенную российскими боевыми модулями, сообщают информационные агентства.

Сербская оборонная компания «Югоимпорт» представила новейший бронетранспортер Lazar III A1. В штатной конфигурации Lazar III оснащен сербским дистанционно-управляемым боевым модулем. Новая модификация стала первой тяжеловооруженной модификацией Lazar III A1. Она оснащена российским ДУБМ 32В01 с 30-мм автоматической пушкой и необитаемым модулем с 57-мм пушкой, разработанными ЦНИИ «Буревестник» («Уралвагонзавод», Ростех).

Источник ТАСС в сербском ОПК заявил, что российские боевые модули повышают экспортный потенциал Lazar III, а сам БТР «переходит в категорию боевых машин пехоты с существенно улучшенной огневой мощью». В результате машина получает возможность противостоять «полному спектру целей на поле боя, за исключением тяжелой бронетехники».

Напомним, армия и полиция Сербии, согласно имеющимся договоренностям и контрактам, получат новейшее оборудование и вооружение из России.