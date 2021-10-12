ЕС собрался принять меры против «неадекватной» политики Британии

Ведущие рыболовные страны Западной Европы считают неадекватными действия Великобритании в области рыболовства, заявило министерство Франции по делам моря.

Франция от имени 11 ведущих рыболовных стран Западной Европы заявила, что ответ Лондона «на запросы о предоставлении лицензий на рыболовство является неадекватным» – британская сторона ограничила вылов рыбы в водах Джерси. В частности, французские рыболовы получили только 200 лицензий — фактически вдвое меньше, чем требовал Париж. Министр по делам моря Анник Жирарден заявила, что «единство рыболовных стран является крайне важным», оно даст возможность «вести эффективные переговоры с Лондоном». Жирарден сказала, что позиция стран Европы будет подкреплена соответствующими мерами в отношении Великобритании. Об ответных шагах объявят до конца октября, передает ТАСС.

В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства. Напомним, Соединенное Королевство заявило, что готово к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки о Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа, если Брюссель не согласится на коренной пересмотр.