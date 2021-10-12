Талибы посоветовали НАТО отказаться от нападений и перейти к дипломатии

Членам НАТО пора признать, что время для военного нападения на радикальное движение «Талибан» прошло, сообщил замминистра информации и культуры во временном правительстве Афганистана Забихулла Муджахид.

Муджахид сказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «какое-то время может чувствовать свою боль и говорить о провалах», но страны альянса «должны знать, что время для совершения атак» против талибов прошло. Как подчеркнул Муджахид, последние «20 лет доказали, что эти действия не работают». Он призвал «придерживаться дипломатических принципов».

Самой важной на данный момент проблемой для талибов* и НАТО он считает «борьбу с террористической угрозой». «Талибан» обещал «внимательно отслеживать попытки воссоздания международных террористических групп в Афганистане», передает ТАСС со ссылкой на Ariana News.

Комментируя ситуацию с правами женщин в Афганистане, Муджахид заверил, что такие вопросы, как участие женского населения в общественной жизни, а также предоставление девочкам возможности получать образование, «будет рассматривать специальная комиссия исламских улемов».

«Талибан*» провел в субботу в столице Катара Дохе встречу с американскими дипломатами, где потребовала не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, не нарушать воздушного пространства, а также разморозить зарубежные активы страны.