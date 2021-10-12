«Би-би-си»: за 10 лет Россия просила Google удалить контент более 123 тысяч раз

Это 60% от запросов со всей планеты.

Россия с 2011 года направляла в Google больше запросов на удаление контента, чем все остальные страны вместе взятые — 123 606 требований (60,6% от всех запросов). Такие данные приводит Русская служба «Би-би-си» на основе отчета Google.

В этих запросах российские органы требовали удалить более 950 тысяч единиц контента. До середины 2018 года большинство требований о блокировке касалось видео на YouTube, но в последние годы основная часть запросов поступает по поводу ссылок в поиске.

С 2016 года РФ возглавляет список государств по числу запросов в корпорацию. С каждым годом отрыв от других стран растет. Большинство запросов приходит от Роскомнадзора. Причины для удаления контента меняются из года в год: 2016 и 2017 года больше всего запросов было из-за угрозы нацбезопасности, а с конца 2018 — из-за авторских прав.

При этом с конца прошлого года количество запросов, связанных с угрозой безопасности, опять начало расти.

В середине 2018 года РФ активнее всего требовала удалить контент из-за «товаров и услуг, попадающих под действие специальных законов». По данным «Би-би-си», это могло быть связано с борьбой с нелегальными онлайн-казино или с сайтами, продающими наркотики и прекурсоры к ним.

Google также рассказал о запросах, представляющих общественный интерес.

В конце 2020 года Роскомнадзор «потребовал удалить запись в Blogger, где утверждалось, что российское правительство дважды участвовало в отравлении оппозиционера».

Этот контент власти посчитали экстремистским. Google объяснил, что не стал удалять запись в блоге, потому что «решение суда, процитированное Роскомнадзором, не относилось к рассматриваемому контенту». Впоследствии Роскомнадзор отозвал запрос.

Также Роскомнадзор требовал заблокировать «русскоязычное резюме отчета Financial Times. Содержание отчета РКН назвал «экстремистским». В статье говорилось, что реальное количество смертей от коронавируса в РФ может быть на 70 % выше, чем сообщает официальная статистика. Как сообщает Google, запрос не был удовлетворен в том числе потому, что способ его отправки не соответствовал требованиям к этой процедуре.

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Как следует из отчета компании, чащего всего контент удаляется из-за нарушения российского законодательства, редко — из-за нарушений правил платформы. В последние два года Google стал чаще удовлетворять запросы властей. В конце 2020-го корпорация отказала только 7,7% требований. При этом страны просят у Google не только удалить контент, но и передать информацию о пользователях. Почти на все подобные запросы компания отвечает отказами.

18 сентября YouTube по требованию Роскомнадзора удалил ролики с канала Навального со списками «Умного голосования». Роскомнадзор заявил, что видео необходимо заблокировать из-за призывов «к осуществлению экстремистской деятельности». Глава YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что в некоторых случаях компания готова идти на уступки правительствам.

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