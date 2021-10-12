 

Ургант сравнил Чебурашку с гендерно-нейтральными игрушками в США

12.10.2021, 4:23, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВедущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант, комментируя требование властей Калифорнии к магазинам продавать гендерно-нейтральные игрушки, заявил, что в РФ похожие игрушки уже есть.

Ургант в эфире своей программы на Первом канале пояснил, что речь идет об игрушках и прочих товарах для детей, по которым «не понимаешь, для мальчика это игрушки или для девочки». По мнению Урганта, идея гендерно-нейтральных игрушек рано или поздно может прийти и в Россию. 

Однако, как сообщил ведущий, «у нас есть игрушки, про которые непонятно – это мальчик или девочка»: неваляшка, Чебурашка и «папа дяди Федора» из «Простоквашино». «Потому что он ведет себя очень нейтрально по отношению к маме и ее усатому пианисту», – сказал Ургант.

Напомним, весной Ургант прокомментировал недовольство журналисток из США сказкой о Белоснежке из-за якобы присутствующей пропаганды насилия. Его соведущий Константин Анисимов назвал волка из сказки «Волк и семеро козлят» «первым сказочным трансгендером»: «Волка они довели, голос он поменял. Да он и пол поменял».



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