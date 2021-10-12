Десятилетний школьник ударил ножом приятеля в Тульской области

В Киреевском районе десятилетний школьник ранил ножом своего 12-летнего приятеля, сообщили в УМВД по Тульской области.

Пострадавший мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Инцидент произошел во время ссоры детей, передает «Интерфакс».

Местные СМИ пишут, что 12-летний мальчик высыпал приятелю за шиворот горсть опавшей листвы, тот в ответ достал нож и ударил. В МВД сообщили, что проводится процессуальная проверка, передает ТАСС.

Напомним, ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице.