 

Десятилетний школьник ударил ножом приятеля в Тульской области

12.10.2021, 4:23, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Киреевском районе десятилетний школьник ранил ножом своего 12-летнего приятеля, сообщили в УМВД по Тульской области.

Пострадавший мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Инцидент произошел во время ссоры детей, передает «Интерфакс».

Местные СМИ пишут, что 12-летний мальчик высыпал приятелю за шиворот горсть опавшей листвы, тот в ответ достал нож и ударил. В МВД сообщили, что проводится процессуальная проверка, передает ТАСС.

Напомним, ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице.



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