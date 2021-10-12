РФС решил продлить контракт с Карпиным

Валерий Карпин останется главным тренером сборной РФ по футболу, контракт с ним продлят, сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Дюков сказал, что Карпин «как минимум» гарантировал продление контракта, если российская сборная «будет играть в стыках». Президент РФС добавил, что «лучше, конечно, напрямую» пройти на чемпионат мира, передает ТАСС.

Напомним, сборная РФ по футболу обыграла команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира. Российская команда набрала 19 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу группы H. Сборная РФ гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на ЧМ.