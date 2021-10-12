Мнение: Обойтись без локдаунов!

Последний призрачный шанс…

Вычитал очень симпатичную версию (жаль, что маловероятную), спешу поделиться. Итак, что удивляет: в первой половине октября у всех в стране, кто следит за официозными «новостями», один вопрос – чего тянут? Рисовать «разгул ковида» взялись как сумасшедшие, «четвертая волна» у нас как бы косит несчастных россиян как косой, появляются, как прыщи у подростка, все более людоедские «инициативы» разных чиновников и академиков «как нам уконтрапупить всех невакцинированных» (последняя творческая идея – взимать с каждого ежемесячный штраф), в регионах вздрюченные губернаторы и мэры начали уже выпрыгивать из штанов, изображая антиковидный энтузиазм – но тем не менее тянется какое-то странное затишье. Нету решительных действий – очередного всероссийского локдауна, куар-кодов, ковидных концлагерей для непривитых, ввода войск для обороны продмагов и заведений общепита – словом, какой-то движухи.

Отчего вдруг заминка на марше? Смешно сказать – даже цифру «умерших от ковида» неделю (!) не могут поднять до 1000 в день, топчутся на месте, выдают какие-то отписки – 920, 930… Неужели стало жалко «умерших», решили поберечь? Но это звучит абсурдно – это ведь бумажные души, что-то вроде «голосов за Единую Россию», чисто технические величины. Кого жалеть? Иль власти боятся локдауна?!

Вполне, однако, возможно, что причина сложнее. И искать надо даже не в сфере политики, как мы привыкли – а в сфере экономики. У российских сторонников здравого смысла появился ШАНС избежать повторения прошлогодней ковидной вакханалии, и причиной станет не политика и конечно не коронавирус как таковой, но исключительно… непроходимая алчность фармацевтических мегакорпораций, которые, похоже, никак не хотят делиться с «российскими партнерами».

Все упирается, как ни смешно сказать, в упорное, ставшее уже, по мнению России, беспардонным нежелание властей ЕС и США признавать российские вакцины, прежде всего, конечно, безаналоговый «спутник». Как-то уже неприлично: Россия выпустила свою вакцину первой в мире – и она до сих пор не признается ни в Европе, ни в Америке! Долгое время в РФ делали «хорошую мину при плохой игре», уверяя всех направо и налево, что «Спутник» будет признан «вот-вот», с «минуты на минуту» – однако на дворе уже середина осени, «чудовищная эпидемия» бушует вот уже скоро два года как – а воз и ныне там.

И как-то понемногу крепнет убеждение, что признавать «спутник» никто и не собирается, т.е. «наши западные партнеры» всерьез нацелились так и оставить наш «шпунтик» раствором исключительно «для внутреннего пользования». А это ведь не просто плевок в лицо – это еще и потеря значительных потенциальных барышей, учитывая, «биг фарма» очевидно вознамерилась подсадить на «шпунтики» все человечество в самом буквальном смысле, причем на абонементной основе, раз в полгода, а то и раз в три месяца по две дозы. Всех, включая малых детей – 7 млрд. доз, умножить на два, умножить на 20 долл., умножить на 4 и еще на два… Цифры В ГОД умопомрачительные.

Но – без России. Кремлевским в очередной раз дают понять, что они чужие на этом празднике жизни. И пацанам реально обидно – пусть даже говорят, что ничего «своего» у них нет и не было, а «шпунтик» – это то ли сворованная, то ли переданная в рамках тайной договоренности с англичанами та же «Астра Зенека», и там у кремлевских изначально не такой уж большой процент… Однако, если речь о десятках и сотнях миллиардов ежегодно, то на фоне таких сумм и 20% – очень недурная доля. Другое дело, что в сборище гигантских акул БигФармы и сами англичане оказались не так сильны, как обычно – в мировой пиар-войне «препаратов» конкуренты и саму «материнскую» Астра-Зенеку сумели выставить чуть не отравой – максимально и по полной программе отпиарив смерти и инвалидности от АЗ; англичане отбились, но вышли из битвы потрепанными; а их, получается, продолжают теснить, «подвесив» заодно и дружественный российский «шпунтик». Последовали, понятно, ответные атаки в мировых СМИ на Пфайзер – но там развить успех особо не удалось, «блоки» оказались мощнейшими, скандальчики вышли так себе.

Очень похоже, что и англичанам дали понять, что к САМЫМ большим деньгам от затеянной «Большой Игры в Ковид» их тоже не подпустят, да и протежируемых «русских» оставят с носом; изначально предполагалось, что российскому фарм-клубу (используя футбольный термин) разрешат «окормлять» своим «шпунтиком» (естественно, по дешевке) мировую периферию, всякую Африку и Азию (но и там, если складывать копеечку к копеечке, вышло бы неплохо). Но БигФарма передумала – «и этого, типа, не заслужили».

В общем, алчность побеждает, слабые плачут. Но ведь англичане проигрывать жуть как не любят. И у них есть возможность отомстить – классическим образом, то есть – перевернув доску. В духе гоголевского Тараса – «Так не доставайся же ты никому!!» И тут-то как раз и может пригодиться… Россия.

Вариант простой и эффектный: Россия может вдруг сделать поворот на 180 градусов и громко выйти из Игры. Не сама, конечно – по отмашке. Как? Да просто – вдруг «прозреть» и объявить о фейковости как самой «эпидемии», так и «вакцин» от нее. Типа «а вот подоспели интересные цифры». Россия – не Белоруссия с безумным картофельным клоуном во главе, в ней, как-никак, 150 млн. жителей. Если РФ начнет последовательную КОНТРпропагандистскую войну против блока «мировые СМИ-фармкорпорации» – она будет, конечно, обречена, но и урон мировой фарммафии нанесет немалый.

Психологи знают, что во всех «экспериментах на конформизм» КРАЙНЕ важно соблюсти принцип «тотальности обмана». Если испытуемый ребенок сидит крайним среди восьми участников, и все семь перед ним дружно пробуют кашу и говорят, что она сладкая – 80% за то, что и он, попробовав ГОРЬКУЮ кашу, скажет сквозь слезы, что она «сладкая». Но если ХОТЯ БЫ ОДИН из семи скажет «каша горькая!» – то пусть «сладкая» произнесут оставшиеся шесть и еще пять невесть откуда взявшихся участников – все равно процент конформных реакций у испытуемого падает в 7-8 раз!!

Взорвут ли «партнеры по Астра-Зенеке» российскую «БОМБУ»? Вопрос стоит так: или ЕС перестает кобениться и как можно быстрее признаёт российский «шпунтик» – или РФ начинает процесс «срывания масок» с ковида и затеянной по его поводу всемирной истерии? Кстати, в этом плане недавнее «выпиливание» из Ютуба немецкоязычных программ RT можно рассматривать как некий ответный ход Мировой Фармы, «демонстрацию силы», типа «и у нас для вас ножички найдутся».

За кого болеть в этом противостоянии нам, «ковидоскептикам», а если точнее – просто нормальным людям, кого задолбала вся эта всемирная афера? Тут прежде всего важно понимать, что ВСЕ т.н. «вакцины от ковида» друг друга стоят, причем кто-кто, а мировые фармкорпорации понимают это лучше, чем кто-либо другой. Однако барыши на кону стоят такие, что тут и дважды два сделаешь равным чему угодно, наплевав на любую научную логику и этику.

Если РФ только осмелится что-то начать реально вякать против ковид-истерии – стране, очевидно, придется очень несладко, слишком могущественные силы противостоят, а англичане не просто отсидятся в сторонке – нет, они еще и сами охотно станут подкладывать хворост в костер ПОД НАМИ. Выиграть против мировых СМИ нам тоже на ближней или даже средней дистанции не удастся – смешают с дерьмом, обрубят всё, даже то, что пока еще торчит. Очень рискованно.

Но и урон «мировой фарминдустрии» тоже будет нанесен знатный. И потенциально настолько опасный… что, как я думаю, они не станут рисковать – сдадутся. Шпунтик будет признан. В России развернут образцовый ковидный террор. Надежды практически нет.

Как говорилось в одной старинной книге – «Поднимается ветер. Надо постараться жить».