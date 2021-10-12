Сборная России выиграла у команды Словении со счетом 2:1

….в матче отборочного этапа ЧМ по футболу.

Сборная РФ по футболу обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче отборочного этапа ЧМ-2022, прошедшем в Мариборе. Трансляцию встречи вела «Россия 1».

Матч начался с прессинга словенцев, однако позже россияне перехватили инициативу. Счет на 28-й минуте открыл российский защитник Игорь Дивеев. Затем, на 32-й, другой защитник Георгий Джикия удвоил преимущество российской сборной, забив гол ударом через себя. Однако в конце первого тайма команда Словении сократила разрыв: Йосип Иличич отправил мяч в российские ворота на 40-й минуте.

На 75-й минуте словенский полузащитник Ясмин Куртич попытался сравнять счет, но гол не засчитали из-за офсайда. К основному времени встречи было добавлено 5 минут, в ходе которых на поле выбежал гражданин с файером, но его быстро задержал полицейский. Фактически команды отыграли на 7 минут больше основного времени.

Предыдущий матч в рамках отборочного этапа ЧМ российские футболисты провели со сборной Словакии. Автором единственного гола стал Милан Шкриньяр, отправивший на 24-й минуте мяч в ворота своей команды, что обеспечило победу сборной России.

Таким образом, российская команда оказалась на первом месте в группе H. Хорватия, которая до этого лидировала в группе, опустилась на второе место после ничьей со Словакией (2:2).

Первой сборной, обеспечившей себе путевку на ЧМ, стала немецкая команда, которая сегодня обыграла Северную Македонию со счетом 4:0. В общей сложности у немецкой сборной 21 очко, у команды Румынии, находящейся на втором месте в той же группе J — 13.

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