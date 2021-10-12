 

Мнение: В Севастополе вводят QR-коды

12.10.2021, 3:40, Разное
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В Севастополе с 15 октября вводят QR-коды. Официальна причина – рост числа заболевших коронавирусом и срыв планов по вакцинации.

«Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней»,

Не миновала нас чаша сия.

Источник: Colonel Cassad



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