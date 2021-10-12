Костя «Будем посмотреть» – Личное мнение

Пока его жену рвут на части в Интернете и у Малахова, пока она сама, видимо, сильно наделав в штаны, строчит судорожные посты с кучей нестыковок, пока в анонимных каналах появляются однотипные заказные статьи о том, какая Ксения невиноватая женщина и прекрасная мать (кто их заказал, по-вашему?), Костик Богомолов молчит.



Фото: Соцсети

Жена отбивается. Оправдывается. Мельтешит.

А муж молчит. «Я не я и хата — не моя. И, вообще, у меня в театре — ремонт».

Вы можете представить, чтобы так себя повёл в подобной ситуации тот же Пригожин, который не пропускает ни единого выпада в сторону своей Валерии? Да он бы первым написал в защиту жены пост и прибежал к Малахову нападать на всех, кто обвиняет хоть в чём-то его Леру!

Вы можете представить, чтобы ваш муж сбежал с корабля, на котором вы тонете? Можете? Значит, он вас не любит.

Я вам говорила, что Богомолов не любит Ксюшадь? Вот вам очередное тому доказательство.

Костя удобно устроился на берегу (возможно, даже с трубкой и стаканом виски) и смотрит, как мимо проплывает Ксения. Выплывет — не выплывет. Будем, как говориться, посмотреть.

Возможно, и слить придётся: слишком много скандалов с этой несуразной, некрасивой бабой. Не подходит такая академическому режиссёру, коим Костик так грезит стать.

Я очень хорошо разбираюсь в людях. Надеюсь, вы к этому, наконец-то, привыкнете и примете тот факт, что я никогда в вас не ошибаюсь.

Помидоры завяли. Любовь так и не пришла. Костик молчит.

Как повёл бы себя ваш муж или жена, если бы вы оказались в ситуации, в какой оказалась Ксения? Можете предположить?

Предполагайте! Я вас слушаю очень внимательно.

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