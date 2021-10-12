Общество: Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это как биологическими, так и социальными причинами.

В понедельник власти сразу семи российских регионов решили ужесточить меры борьбы с коронавирусом. С понедельника в Татарстане вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, медиков, части бюджетников и ряда других категорий. Несколькими днями ранее пенсионеров обязали соблюдать самоизоляцию, в регионе ввели QR-коды и перевели на удаленку некоторых сотрудников.

«Мы видим рост с учетом того, что у нас была ежедневная вакцинация на уровне 2-3 тыс. человек перед тем, как мы ввели ограничения», – цитирует ТАСС руководителя местного Роспотребнадзора Марину Патяшину. По ее словам, за последние три дня от ковида в Татарстане привились более 35 тысяч человек.

Аналогичные меры – изоляция для пожилых и обязательная вакцинация – вводятся в Новгородской области. «Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, объекты общественного питания – доступ теперь по QR-кодам», – потребовал губернатор Андрей Никитин, добавив, что его решение вступает в силу со вторника. Привиться в обязательном порядке должны будут сотрудники сфер здравоохранения, образования и услуг, а также некоторые другие группы населения. Уйти на самоизоляцию рекомендовано неработающим жителям области старше 65 лет. Правда, с 8 до 11 часов утра им разрешено гулять возле дома, посещать соседние поликлиники, аптеки и магазины.

QR-коды не появятся в Хакасии, – там пока нет технической возможности их внедрить. Но местные власти потребовали взамен предъявлять бумажные документы по этому поводу. «В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идет скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел», – сообщил глава республики Валентин Коновалов. Изменения вступят в силу уже с понедельника.

С понедельника QR-коды начали требовать в кафе и ресторанах Липецкой области. Их нужно будет показать вместе с паспортом, пояснили в правительстве региона.

Аналогичные решения приняты и в Севастополе, но там они начнут действовать 15 октября. «Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры со вместимостью 50 процентов, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах, либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», – распорядился губернатор Михаил Развожаев. Власти Крыма, сообщил источник, также рассматривают возможность введения аналогичных запретов.

С 15-го октября потребуются коды для посещения культурных мероприятий и общепита в Мордовии. В Ленинградской области власти тоже ввели QR-коды для посещения театров, кинотеатров и фитнес-клубов – правда, лишь с 15 ноября.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что подъем заболеваемости в регионах вызван, в первую очередь, распространением штамма «дельта», доминирующим сейчас в стране.

«У нас был полугодовой спокойный период. На мой взгляд, он объяснялся тем, что значительная часть населения уже переболела исходным штаммом – «уханьским»,

с которого все и началось, – говорит вирусолог газете ВЗГЛЯД. – Однако в июне в страну пришел индийский вариант («дельта»), который в силу мутаций стал более сильным. Дельта-штамм просто дошел до глубинки и теперь развивается стремительно. Им начали заражаться люди, которых раньше вирус не трогал. В первую очередь, это молодежь и дети».

Кроме того, дополнительную роль играет сезон – приход осени, добавил он. «Совпали два этих фактора. И тяжесть болезни, и летальность увеличились. То есть раньше осложнение наступало на 6-8 сутки после заражения, а сейчас это происходит на 4-5. Это существенная разница», – отмечает специалист. Есть и третья причина, добавляет Чепурнов. «К сожалению, мы пропустили удобный для вакцинации период – и сейчас понесем большие потери, – сетует он. – Кампания по вакцинации была начата весной, однако из-за позиции части населения количество тех, кто привился, оказалось недостаточным».

Если заболеваемость так быстро растет в самом начале холодного сезона, то нельзя исключить, что властям придется вернуться к запретам в большинстве регионов, опасается эксперт. «Не исключено, что и в столице повторно введут QR-коды в общественных местах. Конечно, экономические потери при этом будут колоссальные», – заключил Чепурнов.

Суточный прирост заболевших инфекцией в РФ составил 29 409 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. Второй раз с субботы число вновь выявленных новых случаев COVID-19 в стране превысило 29 тысяч. Подъем заболеваемости начался со второй декады сентября, но интенсивный прирост – с октября, пишет «Интерфакс».

Тенденция роста также отмечена в Москве, в столице за сутки выявили 5 002 новых случаев заражения, в воскресенье сообщалось о 4 610 заболевших. «Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза», – сообщили в оперштабе РИА «Новости».

В Таганроге (Ростовская область) ковидный госпиталь в больнице скорой помощи заполнен до отказа, сообщил главврач больницы Дмитрий Сафонов. По его словам, за все время пандемии госпиталю не приходилось сталкиваться с таким количеством больных.

Индийский штамм коронавируса давно распространился по России, поэтому его нельзя считать главной причиной новой вспышки заболевания, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. «Некоторое время назад в Москве дельта-штамм составил 90 процентов заражения коронавирусом. А Москва – не только большой город, но и крупный пересадочный пункт. Поэтому дельта-штамм уже циркулирует среди нас. В Сибири, например, он успел распространиться несколько месяцев назад», – напомнил эксперт.

«Одной из причин новой вспышки стало то, что люди расслабились и забыли, что по-прежнему живут во время пандемии. В общественном транспорте перестали носить маски, никто не соблюдает дистанцию. Открылось очень много массовых мероприятий. Все стали собираться в коллективы. Народ вернулся из отпусков на работу, студенты и школьники – на учебу. Все это увеличило число зараженных. Надо убеждать людей вакцинироваться и соблюдать предписанные правила», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, осенняя температура более благоприятна для вируса, чем летняя, напомнил вирусолог. «Осенью организм зачастую находится в ослабленном состоянии, люди по инерции не сразу начинают тепло одеваться, поэтому осень – традиционное для вирусно-респираторных заболеваний время». – предупреждает Зверев.

Как напомнил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и правительство, и Владимир Путин занимаются темой коронавируса ежедневно. «Да, действительно, уровень вакцинации непозволительно маленький, отсюда большая смертность, пандемия не уходит, а возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни – это прививка», – сказал представитель Кремля.

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