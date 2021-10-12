Сборная РФ по футболу обыграла команду Словении

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными РФ и Словении завершился победой россиян, сообщают информационные агентства.

Игра в Мариборе завершилась со счетом 2:1. Сборная РФ гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, передает ТАСС.

Российская команда набрала 19 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17 очков), далее – сборные Словакии, Словении (по 10 очков), Мальты и Кипра (по пять очков). 11 ноября футболисты сборной Росси встретятся в Санкт-Петербурге с командой Кипра.

Напомним, ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Ответный гол забил Йосип Иличич – это первый гол, который сборная РФ пропустила под руководством Валерия Карпина.