Сборная РФ по футболу обыграла команду Словении

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12.10.2021, 3:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМатч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными РФ и Словении завершился победой россиян, сообщают информационные агентства.

Игра в Мариборе завершилась со счетом 2:1. Сборная РФ гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, передает ТАСС.

Российская команда набрала 19 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17 очков), далее – сборные Словакии, Словении (по 10 очков), Мальты и Кипра (по пять очков). 11 ноября футболисты сборной Росси встретятся в Санкт-Петербурге с командой Кипра.

Напомним, ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Ответный гол забил Йосип Иличич – это первый гол, который сборная РФ пропустила под руководством Валерия Карпина.



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