 

Fitch не исключило роста нефтегазовых доходов РФ на 70%

12.10.2021, 3:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70%, если сравнивать с 2020 годом, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

По расчетам Маринченко, бюджет может получить в 2021 году от нефти и газа примерно 9 трлн рублей (около 125 млрд долларов), что «на 50 млрд долларов больше, чем в 2020 году, и примерно на 40 млрд долларов больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы ожиданиям на начало года». Тогда цены на нефть и газ предсказывали на уровне в 45 долларов за баррель и 200 долларов за тысячу кубометров.

Маринченко не исключает, что нефтегазовые доходы в 2021 году «вероятно, даже несколько превысят уровень 2019 года». Тогда они составили 120 млрд долларов, передает ТАСС.

При оценке среднегодовой уровень цены на нефть Brent в 2021 году составил 70 долларов за баррель (в 2020 году – 43 доллара), среднегодовая экспортная цена Газпрома составила 320 долларов за тысячу кубометров (в 2020 году – 143 доллара). Рост государственных доходов все еще в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов – около 75-80% от общего роста доходов, так как значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти, а большая часть газа потребляется внутри страны.

Напомним, фьючерсы на газ в Европе в понедельник стоили около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. До этого стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Нефть WTI на бирже в США подорожала до рекордного за семь лет уровня.



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