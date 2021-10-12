 

Мнение: В Мариборе – выиграли!!

12.10.2021, 3:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как Джикия-то забил, видали?! Я охренел. Через себя в падении, в девятку!

Ну а вообще – в футболе узкий луч света, когда его уже вообще никто не ждал и даже не надеялся. Честно говоря, никто б ни разу не удивился, если бы Россия в нынешний “перерыв на сборные” получила 0 очков из шести, со Словакией и Словенией. Наоборот – это бы воспринималось как само собой разумеющееся: и играть мы давно не умеем, и играть в сборной и так некому, а тут еще и серия травм, больше половины основного состава не играет, лучший бомбардир сборной Дзюба команду саботирует…

А всё вышло наоборот – шесть из шести, первое место в группе. Фантастика. Игры и игроков, правда, как не было, так и нет – но хоть тренер у нас в кои-то веки не вызывает рвотных позывов, Карпин… Я рад.

В принципе, для футбола в России наконец наступает самое благоприятное время: страна снова вползает в нищету. Денег нет от слова “совсем”, значит, в стране явочным порядком, как и в конце 90-х, снова возникнет стихийный “лимит на легионеров” – когда на покупку легионеров просто ни у кого не будет денег, кроме Газпрома. Тут-то наши ребята и расцветут – ненадолго, правда.

В общем, я полон оптимизма. Деньги кончились – значит, скоро попрет!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Мигранты и Россия

14.10 / “Сохранять и гармонизировать”: Любовь Успенская рассказала о положительной роли карантина

15.09 / Мнение: Кем заменят москвичей

30.06 / Мнение: По Крымскому мосту пошли грузовые поезда

07.04 / Мнение: Интересы

27.04 / Свекольный сок может нормализовать артериальное давление

21.12 / ФСБ запретила своим сотрудникам отвечать на звонки Навального

03.06 / Почему с одуванчиками лучше не бороться, а извлекать из них пользу

17.04 / Владимир Мединский: «Русофобские высказывания лидеров Европы и США от Карла Великого до Байдена»

06.07 / Эксперимент доказал, что животные и правда могут предчувствовать землетрясения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика