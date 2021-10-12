Мнение: В Мариборе – выиграли!!

Как Джикия-то забил, видали?! Я охренел. Через себя в падении, в девятку!

Ну а вообще – в футболе узкий луч света, когда его уже вообще никто не ждал и даже не надеялся. Честно говоря, никто б ни разу не удивился, если бы Россия в нынешний “перерыв на сборные” получила 0 очков из шести, со Словакией и Словенией. Наоборот – это бы воспринималось как само собой разумеющееся: и играть мы давно не умеем, и играть в сборной и так некому, а тут еще и серия травм, больше половины основного состава не играет, лучший бомбардир сборной Дзюба команду саботирует…

А всё вышло наоборот – шесть из шести, первое место в группе. Фантастика. Игры и игроков, правда, как не было, так и нет – но хоть тренер у нас в кои-то веки не вызывает рвотных позывов, Карпин… Я рад.

В принципе, для футбола в России наконец наступает самое благоприятное время: страна снова вползает в нищету. Денег нет от слова “совсем”, значит, в стране явочным порядком, как и в конце 90-х, снова возникнет стихийный “лимит на легионеров” – когда на покупку легионеров просто ни у кого не будет денег, кроме Газпрома. Тут-то наши ребята и расцветут – ненадолго, правда.

В общем, я полон оптимизма. Деньги кончились – значит, скоро попрет!