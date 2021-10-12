Разработан новый экзамен для иностранных врачей в России

В РФ подготовлен новый порядок сдачи экзамена для лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование за рубежом, сообщили в российском Минздраве.

Минздрав сообщил, что «преференций» для выпускников иностранных вузов, в том числе получивших российское гражданство в упрощенном порядке, не будет, пишет «Коммерсант».

Росздравнадзор подготовил нормативный акт о сдаче соответствующего экзамена, документ направлен в Минюст, а после госрегистрации станет доступен для общественного обсуждения. В Минздраве пояснили, что новый порядок нужен из-за постановления, согласно которому иностранным медикам и фармацевтам для работы в РФ требуется выполнить ряд условий.

Так, у них должны быть «документы об образовании и (или) квалификации; успешной сдаче специального экзамена в порядке, установленном Росздравнадзором», сертификат «о владении русским языком, знании истории РФ и основ законодательства» России.

Вопрос квалификации врачей-иностранцев стал вновь актуален после решения Минтруда расширить перечень профессий для упрощенного получения гражданства. В список из 33 профессий включили шесть медицинских: детский хирург, врач-инфекционист, кардиолог, ревматолог, постовая медицинская сестра (при этом пять пунктов из этого блока исключили).

Напомним, в 2019 году Министерство труда сообщило о нехватке медиков в России, отметив, что только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей. В связи с этим в ведомстве задумались о привлечении иностранцев на вакантные места, эту идею поддержали и в Минздраве.