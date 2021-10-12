Фрегаты Черноморского флота с «Калибрами» решили отправить в Средиземное море

В Средиземное море направят фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК», сообщил источник в военно-морской сфере.

Источник ТАСС заявил, что корабли «готовятся отправиться из Севастополя в дальнюю морскую зону». Они «усилят постоянную группировку ВМФ РФ в Средиземном море», проводятся предпоходовые мероприятия.

В сентябре стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей.