Фрегаты Черноморского флота с «Калибрами» решили отправить в Средиземное море
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В Средиземное море направят фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК», сообщил источник в военно-морской сфере.
Источник ТАСС заявил, что корабли «готовятся отправиться из Севастополя в дальнюю морскую зону». Они «усилят постоянную группировку ВМФ РФ в Средиземном море», проводятся предпоходовые мероприятия.
В сентябре стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей.
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