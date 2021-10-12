 

Жителей ЕС предупредили о росте цен на продукты из-за энергетического кризиса

12.10.2021, 2:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ связи с энергетическм кризисом жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продовольствие, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

По итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства Войцеховский сообщил, что из-за «роста цен на энергоресурсы» подорожали и удобрения. В результате возник «риск роста стоимости продовольствия», передает ТАСС.

Он заявил, что Еврокомиссия вскоре озвучит ряд мер, которые государства ЕС смогут использовать для поддержки своих жителей на фоне роста цен на энергию, передает РИА «Новости».

Напомним, Евростат сообщал, что годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до рекордных с 2008 года 3,4% (месяцем ранее уровень инфляции составлял 3%).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Научный совет Франции опасается «неконтролируемой» эпидемии после праздников

02.01 / Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян

15.08 / Опубликовано видео гибели митингующего Тарайковского в Минске. В руках у него не было взрывчатки

20.08 / Польша предложила Минску помочь избавиться от «энергетической зависимости» от России

13.09 / США выразили недовольство согласием Кипра на заход российских кораблей

11.07 / В ЮАР произошел захват заложников, погибли пять человек

24.01 / ОП оценила действия силовиков на несанкционированных акциях

29.07 / Путин назвал основные требования к вакцине от коронавируса

25.02 / Миллионы долларов. В США оценили ущерб от штурма Капитолия

30.07 / Times – Google продлил удалёнку для сотрудников на год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика