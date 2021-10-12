Жителей ЕС предупредили о росте цен на продукты из-за энергетического кризиса

В связи с энергетическм кризисом жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продовольствие, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

По итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства Войцеховский сообщил, что из-за «роста цен на энергоресурсы» подорожали и удобрения. В результате возник «риск роста стоимости продовольствия», передает ТАСС.

Он заявил, что Еврокомиссия вскоре озвучит ряд мер, которые государства ЕС смогут использовать для поддержки своих жителей на фоне роста цен на энергию, передает РИА «Новости».

Напомним, Евростат сообщал, что годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до рекордных с 2008 года 3,4% (месяцем ранее уровень инфляции составлял 3%).