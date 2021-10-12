 

В Крыму 11 октября оккупанты задержали 20 крымских татар – “Крымская солидарность”

12.10.2021, 1:42, Новости дня
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15 крымских татар задержали утром, сообщила организация, в отношении них составляли админпротоколы и требовали объяснений. Координатор “Крымской солидарности” Дилявер Меметов рассказал, что на протяжении года сложилась практика не пропускать слушателей на территорию “суда” из-за недопустимости массовых мероприятий во время пандемии, поэтому собравшиеся в масках выстроились вдоль дороги на расстоянии около 100 метров. Силовики начали их задерживать.

Организация со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи сообщила, что позже были задержаны еще пятеро крымских татар. В отношении всех удерживаемых составляют административные протоколы за “организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение общественного порядка”. За это им грозит до 15 суток ареста. 

Позже силовики отпустили пятерых задержанных пожилых людей под обязательство о явке на “судебное заседание” 12 октября, где будут рассмотрены материалы дела о вменяемом им административном правонарушении.

Еще через некоторое время из отдела отпустили еще пятерых задержанных. В отношении них составили админпротоколы.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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