 

В Киеве задержали группу людей, которые “обпаивали” граждан и обворовывали их. Один из потерпевших умер – полиция

12.10.2021, 1:42, Новости дня
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Правоохранители задержали четырех мужчин и женщину.

“Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из пострадавших”, – сообщил заместитель начальника полиции Киева – начальник следственного управления Дмитрий Шумейко.

В ходе обысков полиция изъяла флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 чт. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Следователи намерены сообщить задержанным о подозрении и просить суд арестовать их. 

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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