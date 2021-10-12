 

Аброськин заявил, что его уволили с должности ректора Одесского университета внутренних дел

12.10.2021, 1:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой “за систематические нарушения” я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование. Кстати, сам приказ появился в Telegram-каналах. Спасибо всем, кто действительно два года работал на развитие университета. Курсантам и студентам – пожелание стать настоящими людьми, профессиональными юристами. Честь имею! Знаю в совершенстве свою систему МВД, поэтому жду вслед ведро разной грязи. Учитывая логику развития событий, грязь должна быть обязательно и будет ее много”, – написал он.

https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/2740691846223472

Контекст:

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил Аброськина первым заместителем главы Нацполиции Украины в июле 2017 года. До этого он был руководителем областного управления полиции в Донецкой области.

12 сентября 2019 года Аваков принял отставку Аброськина.

4 октября 2019 года приказом Министерства внутренних дел Украины Аброськин был назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.02 / Ученые объяснили, чем Галилей не угодил церкви

10.01 / Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского

16.04 / В Германии потребовали отклонить требования Украины о ядерном статусе

02.06 / Чемезов приравнял совсем жесткие санкции против РФ к объявлению войны

17.07 / Компанию Apple снова обвиняют в замедлении некоторых моделей смартфонов

23.09 / Водителей прекратили штрафовать за превышение средней скорости

04.08 / В Варшаве объяснили, почему Польше не нравится Россия

28.12 / Медики рассказали о состоянии Фрейндлих

09.07 / «Российского шпиона» в Японии приговорили к принудительным работам

04.12 / Опубликован прогноз по перспективам брендов Huawei и Honor

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика