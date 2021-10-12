Аброськин заявил, что его уволили с должности ректора Одесского университета внутренних дел

“Сегодня из разных источников мне стало известно, что по приказу министра внутренних дел по результатам проверки анонимной жалобы с формулировкой “за систематические нарушения” я уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Впервые за 30 лет службы получил такое обоснование. Кстати, сам приказ появился в Telegram-каналах. Спасибо всем, кто действительно два года работал на развитие университета. Курсантам и студентам – пожелание стать настоящими людьми, профессиональными юристами. Честь имею! Знаю в совершенстве свою систему МВД, поэтому жду вслед ведро разной грязи. Учитывая логику развития событий, грязь должна быть обязательно и будет ее много”, – написал он.

https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/2740691846223472

Контекст:

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил Аброськина первым заместителем главы Нацполиции Украины в июле 2017 года. До этого он был руководителем областного управления полиции в Донецкой области.

12 сентября 2019 года Аваков принял отставку Аброськина.

4 октября 2019 года приказом Министерства внутренних дел Украины Аброськин был назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

—