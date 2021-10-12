 

«Нормандская четверка» договорилась об организации встречи глав МИД

12.10.2021, 1:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), сообщил Елисейский дворец.

Париж сообщил, что стороны «договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной», передает РИА «Новости».

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время трехсторонней беседы договорились о проведении «в ближайшее время» встречи глав МИД, передает ТАСС.

Зайберт отметил, что разговор с Путиным состоялся после видеоконференции Меркель и Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались минские договоренности, Меркель, Макрон и Зеленский «подчеркнули необходимость полностью реализовать» их, а также «решения парижского саммита». 

Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент РФ «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».



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