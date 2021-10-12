Опубликовано видео падения самолета на жилые дома в США

В результате падения легкомоторного самолета на жилые дома в США как минимум два человека погибли, еще двое пострадали, сообщают СМИ и местные власти.

Очевидец заявил, что самолет, который рухнул в непосредственной близости от кампуса средней школы в городе Санти в Калифорнии, «просто упал на полной скорости». Загорелись два здания, сейчас пожар уже ликвидирован. Школа сообщила, что учащиеся находятся в безопасности, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Заместитель главы пожарного департамента Санти сказал, что «люди на борту получили травмы, несовместимые с жизнью». Не сообщается, идет ли речь о пассажирах или же погибшие управляли самолетом.

На днях на территории аэропорта в Джорджии в результате крушения однодвигательного самолета погибли четыре человека. В сентябре в штате Техас военный самолет в США упал на жилые дома.