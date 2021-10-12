 

Вице-премьер Чехии осудил предложение сенаторов лишить Земана полномочий

12.10.2021, 1:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПланы Сената Чехии провести заседание конституционной комиссии о возможности исполнять полномочия госпитализированным президентом страны Милошем Земаном являются «бесчувственными», сообщил вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

Глава комиссии Зденек Граба сообщал, что заседание хотят провести через неделю. На нем сенаторы обсудят возможности обеспечения полномочий президента в случае, если Земан не сможет их исполнять. Граба опасается, что из-за состоянием здоровья Земана конституционные институты страны окажутся парализованы. Чтобы этого не допустить, сенаторы обсудят возможное «объявление президента неспособным исполнять свои функции».

Гавличек сказал, что такое решение «было бы преждевременно, бесчувственно и неправильно». Он обвинил сенаторов в «политическом давлении и стремлении заявить о себе». «Все это очень безвкусно!» – приводит его слова РИА «Новости».

Тем временем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что запланированная на среду встреча с Земаном, находящимся в Центральном военном госпитале в Праге, не состоится. Земан собирался начать переговоры с лидерами победивших на выборах партий о формировании нового правительства, передает ТАСС.



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