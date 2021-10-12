 

В Днепре бесплатно раздавали арбузы. Видео

12.10.2021, 0:48, Новости дня
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Происходило это на улице Гладкова, 7, автомобиль приехал около 18.00.  

https://www.facebook.com/100017141686155/videos/1083690272433546/

Арендач анонсировала акцию в Facebook за несколько часов до ее проведения, подчеркивая, что арбузы будут раздавать бесплатно. В комментариях к видео пользователи писали, что людям, которые раздавали арбузы, предлагали деньги, но те отказались.

Женщина не объяснила, почему владельцы товара решили пойти на такой шаг, но 7 сентября на канале “1+1” вышел сюжет, в котором говорилось, что херсонские фермеры не могли продать урожай бахчевых по 30–50 коп. за килограмм.

Главный редактор журнала “Плантатор” Юлия Кортич в колонке для портала AgroTimes писала, что по словам фермеров, таких низких цен, как в этом сезоне, не было в течение 7–10 лет. Некоторые из них уничтожали урожай.

Кортич объясняла, что ситуация, которая сложилась на рынке в этом году, связана с погодными условиями, перепроизводством и одновременным дозреванием арбузов. По мнению Кортич, ситуация достаточно прогнозируема и фермеры, которые анализировали рынок, еще весной сократили площади под бахчевые.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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