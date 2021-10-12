 

В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов скорой помощи за сутки. В Минздраве назвали причину

12.10.2021, 0:48, Новости дня
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“На этот же период пришлось самое большое за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и, соответственно, госпитализаций пациентов. В первую очередь это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19”, – сказано в сообщении. 

Глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что обращаться за экстренной помощью нужно “при наличии конкретных состояний и симптомов”. 

“Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в покое или любые признаки дыхательной недостаточности, стоит сразу звонить 103. В частности, основаниями для вызова “скорой” является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии”, – рассказал глава Минздрава. 

В то же время в ведомстве отметили, что высокая температура тела (выше 38 °С) сама по себе не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации. “Скорую” стоит вызывать, если высокая температура сочетается с симптомами, которые перечислил Ляшко. 

Глава Минздрава напомнил, что при появлении первых симптомов COVID-19 пациенты должны обращаться к семейному врачу. 

За сутки 10 октября в Украине подтвердили 8832 новых случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации вируса четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял Ляшко 11 октября.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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