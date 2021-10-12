ЕС назвал интеграцию энергорынка одной из главных целей работы с Украиной

Полная интеграция энергетического рынка Украины в рынок ЕС является одной из основных целей сотрудничества, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Симсон отметила, что у нее и министра энергетики Украины Германа Галущенко была «возможность хорошо побеседовать несколько недель назад в Брюсселе». В частности, интеграция включает синхронизацию электросетей. Во вторник состоится саммит ЕС – Украина, на котором собираются обсудить и вопросы, связанные с энергетикой, передает РИА «Новости».

Напомним, США обещали помочь сближению Украины с ЕС через энергоинфраструктуру. Стороны заявляли о намерении «укрепить защиту важнейшей энергетической инфраструктуры страны от кибератак и физических атак, а также иного вредоносного влияния, направленного на то, чтобы помешать Украине удовлетворить потребности граждан в энергетической сфере».