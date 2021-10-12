 

Нефть WTI на бирже в США подорожала до рекордного за семь лет уровня

12.10.2021, 0:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтоимость фьючерса на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже достигла самого высокого с октября 2014 года уровня, свидетельствуют данные торгов.

На момент закрытия торгов цена WTI достигла 80,52 доллара за баррель (плюс 1,5% за день). В последний раз на Нью-Йоркской товарной бирже WTI стоила дороже 80 долларов 31 октября 2014 года. С октября 2020 года цена выросла на 125%, передает ТАСС.

Напомним, США обещали бороться с повышением цен на нефтепродукты, но РФ и страны ОПЕК отвергли их просьбу увеличить добычу нефти. Розничная цена на бензин в США обновила семилетний рекорд.



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