 

Депутат от ЛДПР назвал организаторов «Умного голосования» шарлатанами

12.10.2021, 0:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Избирательная кампания – очень сложный процесс и огромный труд. Верить в то, что можно ее выиграть с помощью какой-то одной «волшебной палочки» – просто наивно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы VIII созыва от ЛДПР Алексей Диденко. Так он прокомментировал утверждения о том, что «Умное голосование» помогло ему пройти в парламент.

«На самом деле, выборы – это целый комплекс очень тяжелых мероприятий. Это уже не первая моя победа на выборах. И она стала результатом тяжелейшей работы. Причем, учтите – округ у меня огромный по территории, это Сибирь. Область – в 320 тысяч квадратных километров. И говорить, будто какой-то инструмент, эффект которого абсолютно не очевиден, привел к победе – это просто наивно. Результат на выборах дает только системная последовательная работа. Какие-то списки, разосланные по WhatsApp, не могут отразиться на итогах голосования», – уверен Диденко. Напомним: кандидат от ЛДПР Алексей Диденко победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 181 (Томская область).

Создателей проекта «Умное голосование» (УГ) Диденко сраавнил с шарлатанами. «Таких сейчас много, и каждый будет вам рассказывать, что у него есть чудодейственное средство для победы на выборах. Но такое бывает только в фантастике. Большинство голосов на выборах набирает тот, кто больше встречался с избирателями, участвует в дебатах, кто ясно излагает свою позицию», – сообщил собеседник.

Диденко упрекнул систему УГ в закрытости и «деструктивной позиции, нацеленной исключительно на протесты». «Откуда вообще взялись организаторы этого проекта? Откуда взялась эта технология? По какому принципу формировались списки кандидатов? Очевидно, что это попытка просто сыграть на тотализаторе. Такие процедуры у меня вызывают недоверие», – признался парламентарий.

Кроме того, по мнению Диденко, процедура голосования с помощью УГ не отвечает критериям законности. «Это абсолютно незаконная агитация, – причем по многим причинам: там и лица, не уполномоченные вести агитационную кампанию, и формы, запрещенные законом», – заключил Диденко.

Как сообщал ранее «Росбалт», сторонники блогера Алексея Навального перед сентябрьскими выборами включили кандидатуру Диденко в списки УГ (доступ к сайту УГ заблокирован за связь с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), признанным иноагентом и экстремистской организацией, запрещенной в РФ и ликвидированной). В блогосфере в этой связи высказывались предположения о том, что УГ помогло Диденко выиграть выборы.

Во вторник Госудума VIII созыва проведет свое первое пленарное заседание. Напомним, в парламент прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая РФ – За правду», ЛДПР и «Новые люди».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Дегтярев поблагодарил хабаровских медиков за работу

30.07 / Китай предупредил о последствиях отказа сотрудничать с Huawei в сфере 5G

07.04 / Zoom запретил доступ к сервису российским госучреждениям

03.08 / Учеными был разработан уникальный способ лечения рака

29.01 / “Никому не запрещено писать фантастику”. Кулеба прокомментировал доктрину “Русский Донбасс”

10.10 / Президент Сербии назвал причину газового кризиса в Европе

21.08 / “В пробках, рядом с праздничными танками”. Влад Яма пожаловался на репетицию парада на День независимости

17.08 / Украинские спасатели, которые тушили пожары в Греции, вернулись домой – ГСЧС

04.10 / Армения допустила обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

02.07 / Путин предложил Совбезу обсудить вопросы цифровизации в сфере нацбезопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика