Навального поставили на профучет в покровской колонии
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…как склонного к экстремизму и терроризму.
Администрация исправительной колонии №2 в Покрове сняла политика Алексея Навального с профучета как склонного к побегу, но поставила на учет как склонного к терроризму и экстремизму. Об этом сообщается на странице политика в инстаграме.
«Оперуполномоченный такой-то направил рапорт о том, что осужденный Навальный исповедует экстремистскую и террористическую идеологию. Предлагается поставить Навального на профучет как экстремиста и на профучет как террориста», — процитировал Навальный.
Собравшаяся в колонии комиссия поддержала это предложение.
«Новости это хорошие.
“Экстремистский” и “террористический” профучеты не такие утомительные, как “побегушник”», — отметил политик.
В феврале администрация СИЗО «Матросская тишина», где политик содержался до этапирования в исправительную колонию №2 в Покрове, поставила Навального на учет как склонного к побегу. Политик жаловался, что в связи с этим к нему в колонии в течение ночи каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой. Навальный потребовал обеспечить его гарантированным законодательством восьмичасовым сном.
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Он подал в суд на администрацию СИЗО в конце апреля, но суд иск отклонил. В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск к ИК-2 в Покрове.
В начале февраля политику заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года. Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии, и его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.
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Источник: Новая газета
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