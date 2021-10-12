 

Навального поставили на профучет в покровской колонии

12.10.2021, 0:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…как склонного к экстремизму и терроризму.

Администрация исправительной колонии №2 в Покрове сняла политика Алексея Навального с профучета как склонного к побегу, но поставила на учет как склонного к терроризму и экстремизму. Об этом сообщается на странице политика в инстаграме.

«Оперуполномоченный такой-то направил рапорт о том, что осужденный Навальный исповедует экстремистскую и террористическую идеологию. Предлагается поставить Навального на профучет как экстремиста и на профучет как террориста», — процитировал Навальный.

Собравшаяся в колонии комиссия поддержала это предложение.

«Новости это хорошие.

“Экстремистский” и “террористический” профучеты не такие утомительные, как “побегушник”», — отметил политик.

В феврале администрация СИЗО «Матросская тишина», где политик содержался до этапирования в исправительную колонию №2 в Покрове, поставила Навального на учет как склонного к побегу. Политик жаловался, что в связи с этим к нему в колонии в течение ночи каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой. Навальный потребовал обеспечить его гарантированным законодательством восьмичасовым сном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Персональный ад «побегушника»

Я на собственном опыте узнал, что означает красная полоса в личном деле арестанта

Он подал в суд на администрацию СИЗО в конце апреля, но суд иск отклонил. В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск к ИК-2 в Покрове.

В начале февраля политику заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года. Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии, и его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / Екатерина Гордон рассказала, как едва не умерла четыре года назад

30.07 / Суд отказал бывшему директору “Уральских пельменей” во взыскании денег с коллектива

31.10 / Эксперты назвали самые надежные автомобили на российском авторынке

21.04 / «Мой шестилетний сын тоже в списке террористов?»

06.12 / Дизайн смартфона Xiaomi Mi 11 Pro будет сильно отличаться от Xiaomi Mi 11

14.05 / Минпросвещения поддержало необходимость создания списков неблагонадежных подростков

22.06 / Анфиса Чехова опровергла свою приверженность к использованию фотошопа: “Не ищите подвоха”

25.01 / Медики назвали 3 симптома COVID-19

05.02 / Медики рассказали о пользе винограда для здоровья

06.01 / Мнение: О самой долгожданной отставке в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика