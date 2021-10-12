 

Newsweek – нужен для сдерживания Пекина — Россия, Китай и Северная Корея видят угрозу в новом западном альянсе на Тихом океане

12.10.2021, 0:12, Новости дня
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Китай, РФ и Северная Корея выразили своё недовольство по поводу нового соглашения в сфере безопасности на Тихом океане, которое заключили США, Великобритания и Австралия, так как оно нужно для сдерживания Пекина, пишет Newsweek. При этом, по их мнению, подобные коалиции размывают универсальные форматы сотрудничества в этом регионе и ведут к менталитету времён холодной войны.


Reuters

Китай, РФ и Северная Корея выразили своё недовольство по поводу нового соглашения в сфере безопасности на Тихом океане с участием США, Великобритании и Австралии. По мнению этих держав, подобные документы представляют угрозу региональной стабильности, пишет Newsweek.

Свои мысли на этот счёт на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике высказал, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом российский дипломат раскритиковал «так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены Соединёнными Штатами и воплощением которых стала четвёрка QUAD и вот недавно создание блока AUKUS».

По словам Лаврова, подобные коалиции размывают универсальные форматы в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой АСЕАН.

«Эта индо-тихоокеанская концепция направлена на развал этой системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая», — подчеркнул министр.

Между тем официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь полностью поддержал эти высказывания Лаврова.

«Очень хорошо сказано, — сообщил он. — Это заявление отражает общие опасения большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Индо-тихоокеанская стратегия США, AUKUS и QUAD являются узкими кликами, которые носят выборочный и закрытый характер, а также провозглашают менталитет эпохи холодной войны и игр с нулевой суммой с ярко выраженным военным подтекстом. Это спровоцирует региональную гонку вооружений, обострит ситуацию и подорвёт региональную солидарность и сотрудничество».

В этом контексте Чжао предупредил, что такой подход обречён на провал.

«Привычка США объединяться в группу против третьей стороны противоречит общему стремлению региональных стран идти к совместному развитию посредством диалога и сотрудничества, а также продвигать региональную интеграцию, — добавил он. — Эти шаги не завоюют симпатии и не имеют будущего. Многие страны АСЕАН в той или иной степени ставили под сомнение и выступали против этих шагов».

Хотя Китай и не входит в АСЕАН, Пекин часто сотрудничает с блоком. То же самое можно сказать и про Вашингтон.

«Архитектура регионального сотрудничества, ориентированная на АСЕАН, соответствует восточноазиатским традициям и реалистичным потребностям, — заявил Чжао. — Она имеет большое значение для укрепления солидарности, сотрудничества и общего развития стран региона, её следует беречь и улучшать. Региональные страны должны проявлять высокую степень бдительности по отношению к попыткам размыть или подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и вместе противостоять любым ошибочным действиям, которые нарушают международную справедливость или провоцируют рознь и конфронтацию в регионе».

Опасается недавней интеграции стратегий Австралии, США и Великобритании также и Северная Корея. В частности, в среду в МИД Северной Кореи обрушились с критикой на Великобританию из-за её заявлений о том, что её ВМС обнаружил в Восточно-Китайском море корабли, которые подозреваются в нарушении международных санкций, так как они поставляли топливо Пхеньяну. При этом Лондон оправдывает своё военное присутствие необходимостью сдерживания ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

«Этот шаг со стороны Великобритании далеко не нов, учитывая тот факт, что Британия, пресмыкаясь перед США, часто пытается к нам придраться», — заявили в ведомстве.

Северная Корея также раскритиковала соглашение, по которому США и Великобритания предоставят Австралии технологии для строительства атомной подводной лодки. Данная сделка и так уже стала причиной скандала, поскольку она привела к разрыву многомиллиардного контракта с Францией — союзником США и Великобритании. По мнению Пхеньяна, это лишь очередной дестабилизирующий шаг Лондона, на который тот пошёл, следуя в кильватере американской политики.



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