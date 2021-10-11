Кабмин Украины переназначил Кучера главой Государственной регуляторной службы

Кабмин своим распоряжением №1030-р огласил с 2 сентября конкурс на занятие должности руководителя Государственной регуляторной службы.

Как отмечается на сайте Нацагентства Украины по вопросам госслужбы, к конкурсу было допущено четыре кандидата: Кучер, Иван Бестаев, Олег Мироненко и Екатерина Шаповалова. Троих из них допустили к собеседованию: Кучера, Бестаева и Шаповалову.

Контекст:

Кучер был избран нардепом Верховной Рады IX созыва от “Слуги народа”, до того работал адвокатом. Харьковскую облгосадминистрацию (ОГА) он возглавлял на протяжении года, с ноября 2019 года до ноября 2020 года.

В январе 2021 года Кабмин назначил Кучера главой Государственной регуляторной службы.

В сентябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вынесло предписание Кабмину с требованием провести служебное расследование и привлечь к служебной ответственности Кучера, так как он не смог подтвердить, что владеет криптовалютой Bitcoin на 13 млн грн. В НАПК проверили декларацию, которую Кучер подал еще как глава Харьковской ОГА.

В ведомстве отмечали, что криптовалюта имеет публичный адрес, который является открытым и подтверждает собственность. Но Кучер не смог предоставить НАПК этот адрес. По данным налоговой, на которые ссылается НАПК, общий доход Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001-го по 2020 год составляет 880 тыс. грн.

8 октября НАПК в шестой раз пригласило Кучера для дачи объяснений.

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