 

В результате пожара во Львовской области пострадало несколько человек. среди них дети

11.10.2021, 23:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пожар произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. 

“Из задымленного помещения МЧСники вывели на свежий воздух владельца [квартиры] 1941 года. Также с четвертого этажа с помощью автолестницы спасатели спустили мать и ребенка, а с пятого этажа по лестничной клетке с помощью спасательного устройства вывели на свежий воздух мужчину. Всех спасенных передали медикам”, – говорится в сообщении.

Владельца квартиры с ожогами лица, а также двух детей 2020-го и 2014 года рождения с признаками отравления продуктами горения госпитализировали.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Мужчина избил полицейских из-за парковочного места в Химках

30.11 / В Перу в пропасть упал микроавтобус, погибло по меньшей мере семь человек

08.07 / Смартфон Nokia 1 обновили до ОС Android 10

18.03 / TVE – бразильские больницы на грани коллапса

10.12 / Ученые из Сибири предлагают использовать прогноз погоды для выработки электроэнергии

13.08 / Штамм коронавируса “Йота” в Украине не обнаружен – Кузин

17.09 / Шойгу заявил об осложнении военно-политической обстановки в Арктике

27.07 / Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер уехал из Белоруссии

25.01 / Стена объятий — в итальянской больнице нашли способ для посетителей проведать своих близких, лечащихся от коронавируса

02.08 / Политолог: КПРФ должна перестать поддерживать антисемитов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика