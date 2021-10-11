В результате пожара во Львовской области пострадало несколько человек. среди них дети

Пожар произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

“Из задымленного помещения МЧСники вывели на свежий воздух владельца [квартиры] 1941 года. Также с четвертого этажа с помощью автолестницы спасатели спустили мать и ребенка, а с пятого этажа по лестничной клетке с помощью спасательного устройства вывели на свежий воздух мужчину. Всех спасенных передали медикам”, – говорится в сообщении.

Владельца квартиры с ожогами лица, а также двух детей 2020-го и 2014 года рождения с признаками отравления продуктами горения госпитализировали.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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