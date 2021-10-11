Кабмин Украины выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Средства выделили по бюджетной программе “Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями”.

Кроме того, ожидается поставка 2 млн экспресс-тестов, закупленных за средства спецфонда госбюджета (программа “Улучшение здравоохранения на службе у людей”). В Минздраве считают, что это позволит покрыть дополнительную потребность больниц в тестах для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование лиц с подозрением на COVID-19.

Глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что тестирование является одним из способов прервать цепочку инфицирования коронавирусом.

“Коронавирусная болезнь, особенно штамм “Дельта”, распространяется очень быстро. Поэтому мы должны принимать все возможные меры для оперативного реагирования, в частности, тестировать лиц с любыми симптомами ОРВИ, отслеживать контактных лиц”, – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации вируса четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял Ляшко 11 октября.

С начала эпидемии в Украине подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 8832 новых случая коронавирусной инфекции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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