ЕС начнет разваливаться, если не оспорит решение Конституционного трибунала Польши – еврокомиссар

По ее мнению, если в ЕС не будут придерживаться принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, “вся Европа начнет рушиться”.

Поэтому Евросоюзу “придется отреагировать на эту новую главу, которую начал рисовать польский конституционный суд”, отметила Журова.

7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти “в некоторых вопросах”.

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.

“Место Польши есть и будет в ЕС”, но “мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта”, заявлял Моравецкий.

Контекст:

Правящая в Польше партия Качиньского “Право и справедливость” инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.

Три бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский – в открытом письме заявляли, что инициатива партии “Право и справедливость” может привести к диктатуре. В стране в 2017 году проходили массовые протесты против судебной реформы.

В июле 2018 года Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы в стране. В Еврокомиссии подчеркнули, что новое польское законодательство “подрывает принцип независимости судебной власти”.

Моравецкий инициировал слушание в Конституционном трибунале в конце марта 2021 года после решения трибунала ЕС относительно возможности контроля через суды процесса назначения судьи, сообщал телеканал TVN24.

В сентябре Европарламент принял резолюцию, призвав Моравецкого отозвать свое обращение в Конституционный трибунал.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель примет “все средства”, чтобы обеспечить уважение к праву ЕС в Польше, сообщила “Німецька хвиля”.

Франция и Германия призвали Польшу к полному соблюдению правил Евросоюза.

Бывший президент Совета ЕС, глава Европейской народной партии и лидер оппозиционной политической силы “Гражданская платформа” Дональд Туск назвал предательством решение трибунала Польши и призвал не допустить выхода страны из ЕС.

10 октября в Польше прошли массовые митинги против возможного выхода страны из Евросоюза.

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