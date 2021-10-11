 

На юге Турции устанавливают причину смерти туриста из России

11.10.2021, 23:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский турист умер в провинции Анталья на юге Турции, причина его смерти устанавливается, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, который находился вместе с семьей на отдыхе в провинции Анталья. Причина смерти устанавливается», – сообщили в дипмиссии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что турист из РФ умер в Анталье на юге Турции вследствие заражения коронавирусом нового типа.



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