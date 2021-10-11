На юге Турции устанавливают причину смерти туриста из России

Российский турист умер в провинции Анталья на юге Турции, причина его смерти устанавливается, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, который находился вместе с семьей на отдыхе в провинции Анталья. Причина смерти устанавливается», – сообщили в дипмиссии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что турист из РФ умер в Анталье на юге Турции вследствие заражения коронавирусом нового типа.