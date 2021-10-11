В МИД объяснили необходимость разработки нового оружия России

Разработка новых систем вооружения РФ носит вынужденный характер и нацелена на поддержание стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США, сообщил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Он отметил, что появление у РФ новых систем оружия происходит поступательно и сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, приводит его слова РИА «Новости».

«При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», – сказал Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

По его словам, «все эти факторы предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности».

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что «диалог по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска [конфронтации] и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран».

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».

Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у РФ и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).