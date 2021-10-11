 

В МИД объяснили необходимость разработки нового оружия России

11.10.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРазработка новых систем вооружения РФ носит вынужденный характер и нацелена на поддержание стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США, сообщил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Он отметил, что появление у РФ новых систем оружия происходит поступательно и сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, приводит его слова РИА «Новости».

«При этом разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», – сказал Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

По его словам, «все эти факторы предстоит самым тщательным образом обсудить в рамках российско-американского стратегического диалога с тем, чтобы найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение в рамках формирования нового и адекватного современным реалиям уравнения безопасности».

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что «диалог по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска [конфронтации] и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран».

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».

Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у РФ и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / От коронавируса умер главный педиатр Львова

10.08 / Тихановская назвала себя победителем на выборах президента Белоруссии

05.05 / Украинские пограничники нашли возле границы с РФ сумки с парашютами

09.08 / Милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска

01.10 / Названа причина «взрыва» в Париже

25.02 / “Осложнений не чувствую”. Первый привитый от COVID-19 украинец рассказал о самочувствии

25.03 / Цены на нефть снизились после подъема

23.02 / «Политика раскола» — шотландское правительство раскритиковали за траты на новый референдум о независимости

04.04 / В Японии ищут причины хороших способностей к изучению иностранных языков

06.02 / Аваков – Бойко: Вы когда в следующий раз поедете в Кремль, скажите: “Крым – это Украина”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика