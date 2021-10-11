Алкоголизм, колония, болезни: что стало с актерами из фильма “Все будет хорошо!” после съемок

Фильм “Все будет хорошо!” Дмитрия Астрахана вышел на экраны в 1995 году. Теплая, но простая история полюбилась россиянам настолько, что до сих пор остается популярной. Однако о многих актерах картины, спустя 25 лет после ее выхода, почти ничего не слышно. Как живут сейчас звезды легендарного фильма?

Анатолий Журавлев

Анатолий Журавлев, который исполнил роль Коли Орлова, хоть и сыграл не самого любимого зрителями персонажа, сделал этот очень профессионально. Поэтому после выхода картины Анатолий Анатольевич получил приглашение в популярный сериал “День рождения буржуя”, а после снялся в фильме “Брат”.

В личной жизни Анатолия Анатолиевича было не все просто. Первую супругу Наталью Дубонос артист встретил в годы студенчества. Пара поженилась, когда у артиста уже был внебрачный ребенок, но так и не смогла завести своих. А через 20 лет брака Дубонос узнала о тайной дочери Журавлева от актрисы Татьяны Шитовой, и супруги разошлись. В 2013 актер женился во второй раз — сейчас 558-летний Анатолий Анатолиевич и его жена Полина вместе растят сына.

Ирина Мазуркевич