Hill – американцы считают «главными дезинформаторами» не другие страны, а собственных политиков

В США провели опрос общественного мнения, который показал, что американцы обеспокоены распространением дезинформации и в основном винят в этом своих политиков и социальные сети, пишет The Hill. При этом лишь половина из опрошенных увидела в этом феномене руку иностранных держав.



Reuters

Опрос общественного мнения, проведённый в США, показал: три из четырёх респондентов считают, что политики, пользователи и компании в социальных сетях ответственны за распространение дезинформации, пишет The Hill.

Вину американского правительства в распространении дезинформации увидели только 48% опрошенных, и примерно столько же — вину РФ и Китая. Иран и другие страны обвинили в этом ещё меньше респондентов.

Приверженцы разных партий отвечали по-разному. Так, республиканцы вдвое чаще, чем демократы, видели ответственность американского правительства. При этом те, кто старше 45 лет, в большей степени говорили про иностранное вмешательство.

Авторы исследования отмечают, что в таком случае американскому правительству, компаниям и простым пользователям нужно сделать выводы и постараться исправить ситуацию, раз их как раз и обвиняют в дезинформации.

Почти все респонденты расценили дезинформацию как проблему, и около 75% высказали свою обеспокоенность по этому поводу. «Исследование показывает, что многие американцы считают распространение дезинформации вопросом, который напрямую влияет на них, их друзей, их семьи», — отмечает один из задействованных экспертов. Но при этом более половины не обеспокоены тем, что, возможно, они и сами распространяют дезинформацию онлайн.

Как отмечает автор статьи, дезинформация в разных её проявлениях стала для США национальной проблемой по время пандемии и перед президентскими выборами 2020 года. По его словам, якобы распространением дезинформации занимались и иностранные государства: Китай, Россия, Иран.

Месяц назад эти же авторы провели другое исследование, которое показало, что 75% опрошенных сильно обеспокоены тем, какую прямую угрозу для государства несёт распространение дезинформации, и это больше, чем угрозы от кибератак и внутреннего экстремизма, пишет The Hill.