Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию РФ по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Об этом сообщает “Укринформ”.

Сегодня заслушали позицию России. Как пишет “Укринформ”, посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, который представляет в арбитраже позицию РФ, заявил на заседании суда, что Москва считает, что суд в Гааге не имеет юрисдикции рассматривать жалобу Украины.

“Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража”, – считает он.

Слушания проходят в гибридном формате, часть российской делегации следила за процессом по видеосвязи.

Украина представит свою позицию завтра, второй раунд дебатов сторон состоится 14-го и 15 октября. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Контекст:

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину были моряки.

Украина 22 мая 2020 года обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, передав меморандум с объяснениями по делу о захвате кораблей и моряков.

Эксперт по морскому праву Богдан Устименко говорил, что рассмотрение дела в арбитраже может занять от трех до пяти лет.

В декабре Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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