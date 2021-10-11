Соглашение об открытом небе подпишут на саммите в Киеве. ЕС и Украина начнут его немедленную имплементацию – Боррель

“Рад сообщить эти замечательные новости: ожидается, что соглашение об общем авиационном пространстве будет подписано на полях саммита и Европейский союз с Украиной начнут немедленную его имплементацию. Это означает, что начиная с даты подписи европейские авиалинии смогут отправляться в любой украинский аэропорт и наоборот. Без ограничений”, – отметил Боррель.

По его словам, это “огромный шаг” в направлении укрепления связей между Киевом и Брюсселем.

“Это также будет шаг в направлении внедрения стандартов, ведь Евросоюз и Украина также совместно будут работать над тем, чтобы Украина внедрила авиационные правила ЕС в таких областях, как безопасность полетов, управление воздушным движением, честная конкуренция, экология, социальные вопросы”, – добавил дипломат.

Одним из последствий подписания соглашения должны быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности страны, сообщал на условиях анонимности журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, писала “Европейская правда”.

Контекст:

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Его результатом должно стать снижение цен на авиабилеты, отмечает “Европейская правда”.

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.

Ожидалось, что соглашение подпишут на саммите Украина – ЕС, который прошел в октябре 2020 года в Брюсселе, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года, а премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал, что это произойдет во время визита в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля 2–3 марта.

28 июня Совет ЕС одобрил подписание трех соседских соглашений в сфере авиации – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. В релизе сказано, что Совет ЕС готов подписать документы. Ожидается, что все четыре соглашения подпишут осенью 2021 года. После этого их должны ратифицировать все страны – члены ЕС и страны-подписанты.

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