 

В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня Колумба

11.10.2021, 22:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Нью-Йорке на Манхэттене собрались тысячи жителей и туристов, чтобы посмотреть парад в честь Дня Колумба.

Вдоль маршрута шествия по Пятой авеню от 47-й до 72-й улицы выстроились толпы людей. Впрочем, некоторые из них отмечали, что зрителей все же меньше, чем в годы до пандемии. Хотя парад действительно стал одним из самых массовых мероприятий с появления коронавируса в Нью-Йорке, он, не оправдал ожиданий организаторов – Гражданского фонда Колумба. Они намеревались собрать миллион человек, передает ТАСС.

Зрители парада не связывают праздник с «культурными войнами» в США. «Это яркий праздник, мои дети в восторге», – поделился один из зрителей.

Другой заметил, что если бы Колумб не открыл Америку, то, очевидно, не было бы и США. Впрочем, противники праздника на парад, скорее всего, просто не пришли.

Отмечается, что длина маршрута парада составила примерно 2 км. Возглавил шествие полицейский оркестр, за которым следовали представители итальянского сообщества Нью-Йорка, танцевальные труппы и парад старых автомобилей.

День Колумба проводится ежегодно в честь открытия Америки мореплавателем Христофором Колумбом (1451-1506), которое состоялось 12 октября 1492 года. Поскольку он был итальянцем по происхождению, этот день стал праздником прежде всего американцев, имеющих итальянские корни. Однако в последние годы его популярность в США идет на спад. Во-первых, основной поток итальянских мигрантов в США пришелся на первую половину XX века, и многие из их потомков уже не проявляют столь значительного интереса к своему культурному наследию. Во-вторых, открытие Америки все чаще связывается с преследованием и истреблением коренных американских народов. В Лос-Анджелесе и ряде других городов США День Колумба сменило празднование Дня коренного населения.



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