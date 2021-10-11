 

Спасший Байдена переводчик смог выбраться из Афганистана

11.10.2021, 22:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАфганский переводчик Аман Халили, который в 2008 году помогал спасти сенаторов США Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, смог выбраться из Афганистана, сообщают СМИ. Несмотря на заслуги, Халили не был эвакуирован американцами через аэропорт Кабула.

Wall Street Journal пишет, что Халили «на прошлой неделе вместе с семьей покинул» Афганистан «после нескольких недель в подполье». Халили наземным путем добрался до Пакистана с помощью американских ветеранов, которые провели тайную операцию совместно с бывшими афганскими военными и «высокопоставленными пакистанскими союзниками», передает РИА «Новости».

В сентябре сообщалось, что США бросили в Афганистане спасшего Байдена переводчика. В 2008 году Халили был в составе группы, которую отправили на выручку Байдену. Вертолет с американскими сенаторами тогда совершил вынужденную посадку в разгар снежной бури.



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