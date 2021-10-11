Футболисты РФ повели в счете в матче с командой Словении

После первого тайма матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и РФ российские футболисты ведут в счете 2:1.

Матч проходит в Мариборе. Команды ушли на перерыв. Ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Ответный гол забил Йосип Иличич – это первый гол, который сборная РФ пропустила под руководством Валерия Карпина, передает ТАСС.

В июле РФС назначил Карпина главным тренером сборной РФ по футболу. Под его руководством российские футболисты сыграли вничью с командой Хорватии, обыграли команды Кипра, Мальты и Словакии.