Футболисты РФ повели в счете в матче с командой Словении

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11.10.2021, 22:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосле первого тайма матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и РФ российские футболисты ведут в счете 2:1.

Матч проходит в Мариборе. Команды ушли на перерыв. Ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Ответный гол забил Йосип Иличич – это первый гол, который сборная РФ пропустила под руководством Валерия Карпина, передает ТАСС.

В июле РФС назначил Карпина главным тренером сборной РФ по футболу. Под его руководством российские футболисты сыграли вничью с командой Хорватии, обыграли команды Кипра, Мальты и Словакии.



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